Drogeriekette dm steigt ins Geschäft mit Medikamenten ein

Die Drogeriemarkt-Kette dm plant in das Apothekengeschäft einzusteigen und will künftig frei verkäufliche Medikamente anbieten.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei aktuell nicht geplant, stationäre Apotheken zu eröffnen. Trotzdem eröffnet sich dm durch den Vorstoß einen Markt, der allein in Deutschland vergangenes Jahr mehr als 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat.

Ausweitung auf Österreich möglich

Eine Ausweitung des Angebots auf den heimischen Markt scheint aber möglich. Von dm Österreich heißt es hierzu auf KURIER-Anfrage, dass man eng in die Arbeiten mit den deutschen Kollegen eingebunden sei.

"Konzepte und Systeme werden so angelegt, dass eine Ausrollung in weitere Länder technisch mitgedacht ist. So können wir zu gegebenem Zeitpunkt entscheiden, ob und in welcher Form wir attraktive Serviceleistungen auch Kundinnen und Kunden in der Ländergruppe Österreich und verbundene Länder anbieten", heißt es weiter.