Müssen wir uns vor einem Kampf der Geschlechter fürchten?

Eine Studie vom - nicht sehr emanzipatorischen - American Institute for Boys and Men stellt fest: Immer weniger junge Männer promovieren, in absoluten Zahlen und auch im Verhältnis zu Frauen. In der Studie wurde es dann so dargestellt, als wären die Männer die Opfer. Dabei haben Frauen schon in der Schule bessere Noten, auch in Österreich, weil ein guter Job für sie weniger selbstverständlich ist. Klarerweise fordern sie dann auch gute Positionen. Noch ist es so, dass Männer bessere Chancen haben, diese zu bekommen. Wird es so dargestellt, als würden Frauen den Männern die Arbeit wegnehmen - und das passiert ja auch in sozialen Netzwerken -, wollen Männer an ihren Privilegien festhalten. Das hat aber auch damit zu tun, dass den Männern kaum Alternativen geboten werden.

Alternativen wozu?

Alternativen im Lebensentwurf, in der Partnerschaft, in der Vaterschaft. Dazu, dass sie zum Beispiel nicht mehr die alleinigen Familienernährer sein müssen. Man könnte ihnen ja auch sagen: „Seid froh, jetzt gibt es auch Frauen mit guten Jobs - die verdienen Geld, ihr müsst das jetzt nicht mehr alleine stemmen. Ihr könnt auch zuhause bei euren Kindern bleiben, wenn ihr das wollt.“ Das Männlichkeitsbild speist sich aber noch immer daraus, zu sagen: „Ich kann eine Familie ernähren, ich bin stark, autonom, souverän - ich brauche eigentlich niemanden.“