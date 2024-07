“Viele Männer können den gesellschaftlichen Fortschritt der Frauen nicht ertragen”

Absolut. Es gibt immer Gegenreaktionen auf gesellschaftliche Revolutionen, sie sind unvermeidlich. Das Pendel schwingt sozusagen immer wieder hin und her. Ein weiteres Beispiel war die Öffnung der US-Politik gegenüber der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren. Solche antirassistischen Veränderungen brachten immer enorm rassistische Gegenbewegungen mit sich.

Was ja auch stimmt: Es sind tiefgreifende, fundamentale Transformationen der Position von Frauen und Nicht-Weißen in westlichen Gesellschaften. Diesen Geist wollen Rechtspopulisten sozusagen wieder zurück in die Flasche stecken.

Das glaube ich nicht. Rechte konnten immer ihre Meinung frei äußern, sie mussten nur den Gegenwind ertragen. Es gibt vielerlei rechtsgerichtete Medien, in den USA seit 20 Jahren Fox News, den öffentlichen Raum gab es also.

Sie wollen also sozusagen die Zeit zurückdrehen - warum zieht das oft so junge Wählergruppen an, die die Zeit vor der Globalisierung, vor dem Aufkommen des Feminismus nie erlebt haben?

Diese Jungwähler werden Teil dieser Bewegungen, aber sie haben sie nicht geschaffen. Trotzdem sind sie für sie ansprechend, weil sie den Traum von Stabilität, von Sicherheit vermitteln.

Das rührt daher, dass unsere moderne Gesellschaft fragmentiert ist, wettbewerbsfähig, offen und unbestimmt. Es gibt im Grunde nichts Unveränderliches mehr. Für viele Menschen ist das eine beunruhigende Situation.

Fußt die heutige Polarisierung in westlichen Gesellschaften nicht in Wahrheit auf einem Konflikt zwischen Stadt- und Landbevölkerung, die in unterschiedlichem Maße von der Globalisierung profitieren?

Da würde ich widersprechen. Konflikte zwischen Stadt und Land gab es schon immer. Es waren zum Beispiel US-amerikanische Bauernaufstände, die im 19. Jahrhundert den Begriff des Populismus prägten, als sie sich darüber beschwerten, dass sie nicht die richtigen Preise für ihre Waren bekamen.

Aber hatten nicht auch diese Aufstände in erster Linie wirtschaftliche Gründe?

Das stimmt natürlich. Andererseits waren schon damals viele Stadtbewohner Einwanderer. Und so waren wieder ethnische Auseinandersetzungen die überlagernden Themen, genau wie heute.

Die meisten Menschen leben ja nicht in Innenstadtbezirken oder abgelegenen Farmen. Sie leben in Räumen zwischen Stadt und Land: In Kleinstädten, in Vorstädten, in Außenbezirken.