Jean-Luc Mélenchon: Wer ist Frankreichs umstrittene linke Galionsfigur?

Identifikationsfigur und Putin-Nähe

Zwar gilt der charismatische Redner und dreimalige Präsidentschaftskandidat als Identifikationsfigur, der besonders junge Leute anspricht. Zugleich schreckt er gemäßigte Linke durch seine harschen Töne, den autoritären Führungsstil in seiner Partei, in der seine Kritiker abgedrängt wurden, und seine EU-Skepsis ab. Sich von Kremlchef Wladimir Putin zu distanzieren, fiel ihm schwer; auch gegen Deutschland schoss er immer wieder scharf, etwa in seinem 2015 erschienen Buch „Bismarck’s Hering“.

Hatte Mélenchon zuletzt kein Amt mehr inne, so gilt er als verantwortlich für die umstrittene Strategie der LFI-Politiker, für Aufruhr in der französischen Nationalversammlung zu sorgen. Dort wurde herumgebrüllt und gepöbelt, ein Abgeordneter erhielt im Juni eine Sanktion weil er in einer Sitzung die palästinensische Flagge hochhielt.