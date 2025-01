Mehr Verkehr, höhere Einnahmen: Mauteinnahmen bringen Milliarden

1,6 Mrd. Euro hat die staatliche Autobahnholding Asfinag heuer in das hochrangige Straßennetz investiert, es wird ein Jahresüberschuss von 763 Mio. Euro erwartet, nach 844 Mio. im Jahr zuvor.

Doch für den Staat bedeutet es insgesamt ein dickes Plus:

Auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen waren von Jänner bis November 2024 um 0,7 Prozent mehr Fahrzeuge unterwegs als im Vorjahr. Bei den Pkw gab es ein Plus von 1 Prozent, im Schwerverkehr einen Rückgang von 1,5 Prozent.

Bei einigen Tarifen für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gibt es per 1. Jänner 2025 eine inflationsbedingte Anpassung auf Streckenmaut-Abschnitten der Asfinag, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Diese Baustellen kommen 2025

Zu den großen Erhaltungsmaßnahmen in 2025 gehören die Prater Hochstraße in Wien, die Tunnelkette Golling bis Werfen und die Luegbrücke in Tirol. Unter Neubau fällt die S7 Dobersdorf bis Heiligenkreuz und die S10 Freistadt Nord bis Rainbach Nord.