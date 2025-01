Der erste Impuls kommt zwei Minuten, nachdem man durch die Tür getreten ist. Zuvor führte der Weg die Treppen neben der Märtyrerkirche in Ostlondon hinunter in eine Krypta, die heute eine Bar ist. Hier schweifte der Blick durch den Raum: blau gestrichene Theke, schräge Gemälde, kleine Holzvitrinen und Ohrensessel aus Samt. Niedlicher Shabby-Chic, dachte man. Das Foto wird auf Instagram bestimmt gut aussehen. Wie von selbst griff die Hand zur rechten hinteren Hosentasche.

Slot Nummer 9 steht auf dem gelben Armband, das man nun um das linke Handgelenk trägt. Und dazu: Offline Club. Denn dieser steht bevor. Ein paar Stunden ohne Smartphone, Scrollen und Social Media.

Von Amsterdam nach London

Der Offline Club findet in London seit ein paar Monaten etwa alle zwei Wochen an unterschiedlichen Locations statt. Organisiert wird er vom Briten Ben Hounsell; er begrüßt alle Gäste am Eingang.

Das Konzept dahinter wurde jedoch in Amsterdam geboren: Die Freunde Ilya, Valentijn und Jordy wollten in der schnellen, ständig vernetzten Welt einen Ort schaffen, in dem Bildschirm- gegen „echte“ Zeit getauscht werden konnte. 2022 starteten sie in kleinem Rahmen mit analogen Lesewochenenden. Mittlerweile hielten sie Events mit 400 "Offlinern" in einer Kirche ab und ihr Instagram-Account, der in einer skurrilen Ironie der Dinge ihr Hauptwerbemittel ist, hat 453.00 Follower.