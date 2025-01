TV-Quoten 2024: ORF-Gruppe legte zu, meistgesehene Sendung bei ServusTV

Neu ist auch, dass mit ServusTV ein Privatsender die meistgesehene Sendung des Jahres verbuchte. So sahen die 2. Halbzeit des Fußball-EM-Achtelfinalspiels zwischen Österreich und der Türkei im Schnitt ca. 2,5 Mio. Zuseherinnen und Zuseher. Damit handelte es sich um das meistgesehene Match der Fußballnationalmannschaft seit Beginn der Teletest-Messungen im Jahr 1991. Auch war es eine der meistgesehenen Sendungen überhaupt. Rekordhalter ist hier der ORF mit einer Ausgabe der "Zeit im Bild" aus März 2020 zur Verkündung der Corona-Ausgangsbeschränkungen (ca. 2,7 Mio. Zuseher).

Die Fußball-EM reihte sich nach einer Ausgabe der ORF-Infosendung "Bundesland heute" (1,8 Mio. Zuseher) auch auf den Plätzen 3 und 4 der meistgesehenen Sendungen 2024 ein. Österreichs Match gegen die Niederlande sahen 1,77 Mio. Personen bei ServusTV, das EM-Finalspiel zwischen Spanien und England kam auf 1,75 Mio. Zuseher. Die Partie Österreich gegen Frankreich war mit 1,69 Mio. Zusehern (ServusTV) fast gleichauf mit einer Ausgabe der "ZiB1" mit 1,68 Mio. Zusehern (ORF). Meistgesehenes Ski-Rennen im ORF war der 2. Durchgang des Riesentorlaufs der Herren in Schladming mit 1,47 Mio. Zusehern. Abseits der Info und des Sports erzielten die Übertragung vom Opernball (1,5 Mio. Zuseher) und der österreichische Spielfilm "Griechenland" mit Thomas Stipsits (1,3 Mio. Zuseher) Topwerte im ORF.

Ein Marktanteilsplus verzeichnete auch oe24.tv. Der Sender der Mediengruppe Österreich steigerte sich in der Gesamt- und Kernzielgruppe auf jeweils 1,3 Prozent Marktanteil.

ATV rutschte in der Kernzielgruppe auf 3,9 Prozent ab (-0,4 Prozentpunkte), wobei traditionell Reality-TV Quotenbringer Nummer 1 war. Die stärkste Sendung "Bauer sucht Frau" sahen sich 325.000 Personen an, "Alles Liebe" zog mit einer Ausgabe 181.000 Zuseher an. Puls 24 legte bei den 12- bis 49-Jährigen auf 0,9 Prozent Marktanteil zu, wobei die meistgesehenen Sendungen des Nachrichtensenders allesamt Eishockey-Spiele waren. Drei verschiedene Matches zwischen Red Bull Salzburg und dem KAC verfolgten jeweils über 130.000 Personen auf Puls 24.

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, Puls 4, Puls 24, ATV2) brachten es gemeinsam auf 6,8 Prozent Marktanteil. Bei den von der Privatsendergruppe fokussierten 12- bis 49-Jährigen waren es 10,5 Prozent. Stärkster der vier Sender in der Kernzielgruppe war Puls 4 mit weitgehend stabilen 4,2 Prozent Marktanteil, wobei die reichweitenstärkste Sendung die Übertragung der Fußballpartie Bayern München gegen RB Leipzig mit im Schnitt 170.000 Zusehern war. Eine "Elefantenrunde" zur Europawahl kam mit 168.000 Zusehern knapp dahinter zu liegen.

Streamingplattformen im Aufwind

Bergauf ging es dem Trend zum nonlinearen Bewegtbildkonsum folgend auch für die Streamingplattformen der Sender(gruppen). Der ORF startete im Jänner 2024 die Streamingplattform ORF ON samt eigenem Kinderkanal und längeren Bereitstellungsdauern und löste damit die ORF-TVthek ab. Aber auch auf der "blauen Seite" ORF.at wird seitdem mehr Bewegtbild angeboten. Mit den Umstellungen verzeichnete der ORF mit Blick auf die Online-Videonutzung das bisher beste Jahresergebnis mit im Schnitt 14,5 Mio. Nettoviews pro Monat. Das Gesamtnutzungsvolumen betrug 387 Mio. Minuten (Livestream und on Demand). Meistgenutztes Video-on-Demand-Angebot war die erste Folge der Serie "Biester", wobei der ORF keine konkrete Abrufzahl anführte. Auf Platz 2 landete der Film "Kopftuchmafia", auf Platz 3 eine Ausgabe "Runder Tisch" zum Hochwasser in Österreich. Der meistgenutzte Livestream des Jahres war die Verlängerung des Fußball-EM-Spiels zwischen Spanien und Deutschland.

Auch ServusTV On vermeldete mit rund 85 Mio. Videoviews einen neuen Rekordwert. Meistgestreamtes Live-Sportevent war wenig überraschend die Fußball-EM, meistgestreamte Sendung bzw. Reihe war "Der Wegscheider". Bei Joyn der P7S1P4-Gruppe steigerten sich die Videoviews gegenüber dem Vorjahr um 111 Prozent. Top-Sendungen waren "Bauer sucht Frau" mit rund 5 Mio. Videoviews, "Germany's Next Topmodel" (ca. 3 Mio.), "Forsthaus Rampensau" (ca. 2,2 Mio.) und "Match in Paradise" (ca. 1,9 Mio.).