Teletest 2.0: Sekundengenaue Vermessung der Fernsehwelt startet in Österreich

Mit 1. September startet nach vierjähriger Entwicklungs- und Testphase ein neues Quoten-Mess-System: der Teletest 2.0. Dafür nutzt man – nach Zustimmung der Nutzer – (Rückkanal-)Daten von 1,1 Millionen mit dem Internet verbundenen SmartTV-Geräten.

Die Messung von HbbTV-Geräten ist für sich nichts Neues. Aber man vereint sie mit den soziodemografischen und Konsum-Merkmalen des bisherigen Teletest-Panels in einer Modellhochrechnung, erläuterte Thomas Gruber, Obmann des für den Teletest zuständigen Vereins AGTT. Im klassischen Teletest-Panel befinden sich weiter 1.600 repräsentative TV-Haushalte.

Null Nuller-Reichweiten

Durch die weiterentwickelte Messmethodik ist nun eine sekundengenaue Hochrechnung des Publikums möglich. „Nuller-Reichweiten“, also Zeiten, in denen angeblich niemand TV konsumiert, gehören der Vergangenheit an. Zudem werden die Daten zur zeitversetzten Nutzung von TV-Inhalten (On demand) integriert. Die Veröffentlichung aller Zahlen ist weiterhin für den Vormittag des Folgetags vorgesehen.