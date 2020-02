Wie werden eigentlich TV-Quoten gemessen?

Mediatheken werden extra erfasst

Erfasst werden derzeit die Zugriffe auf die Live-Streams und Mediatheken von ORF und ServusTV. Puls4 und ATV können aktuell nicht gemessen werden, oe24.TV läuft im „Testbetrieb“. Ein Blick auf die Hitlisten der Vorwoche lässt vermuten, dass sich die Online-Nutzung gar nicht so sehr vom klassischen Seherverhalten unterscheidet: In den „Top Ten“ des ORF vertreten sind Ski-Sport, „Zeit im Bild“ und – „Der Bergdoktor“. Zu finden sind da auch „Walking on Sunshine“ und „Willkommen Österreich“.

Diese Daten könne man allerdings nicht einfach mit den herkömmlichen TV-Quoten vergleichen, erklärt die AGTT: Online wird noch ohne Zurechnung zu bestimmten Zielgruppen gemessen, man arbeite aber daran, dies zeitnah zu ändern: „Wenn es dann so weit ist, können wir diese Nutzung auch zur TV-Quote dazu bringen.“