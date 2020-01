Schauen wir überhaupt noch fern?

Das liegt nicht an patschertem Umgang mit Technik. Fernsehen ist Gewohnheit und die Sitte der Streaminganbieter, Content im Tonnenmaßstab auf den Markt zu kippen, schreckt manche ab. Christine Kronfellner (Jahrgang ’69, Wien 23.) etwa „mag keine Endlosserien mit zig Staffeln, deren Inhalt auch in 90 Minuten Platz gehabt hätten.“ Die Ära Netflix ist jene des „horizontalen Erzählens“ – die Handlung wird möglichst kunstvoll in mehrere Folgen gestrickt. In gelungenen Beispielen („ Breaking Bad“ etwa ist meisterhaft), entsteht dadurch ein episches Drama, das nahezu süchtig macht. Es ist jedoch undenkbar, dass unter den rund 300 neuen Produktionen, die Marktführer Netflix 2019 vom Stapel laufen gelassen hat, lauter Kunstwerke sind.Man kann Frau Kronfellners Einwand also durchaus nachvollziehen. „Ich freue mich, auf etwas zu warten, um es dann zu genießen“, meint sie auch. Und das spricht für Fernsehen. Zumindest vordergründig.