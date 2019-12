Die Top Ten der Netflix-Produktionen in Österreich

Top Ten 2019 Filme ( Österreich)

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. Isn't It Romantic

4. Triple Frontier

5. The Irishman

6. The Perfect Date

7. Jumanji: Willkommen im Dschungel

8. Falling Inn Love

9. The Knight Before Christmas

10. El Camino: Ein „ Breaking Bad“-Film



Top Ten 2019 Serien ( Österreich)

1. The Witcher

2. Haus des Geldes Part 3

3. Sex Education

4. Stranger Things 3

5. The Umbrella Academy

6. You – Du wirst mich lieben S2

7. How to Sell Drugs Online (Fast)

8. Tote Mädchen lügen nicht S3

9. Riverdale S4

10. The I-Land



Top Ten 2019 Dokumentationen ( Österreich)

1. Unser Planet

2. Das Verschwinden von Madeleine McCann

3. Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders

4. Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer

5. The Game Changers

6. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

7. Cambridge Analyticas großer Hack

8. Streetfood

9. Der Mensch Bill Gates

10. Formula 1: Drive to Survive