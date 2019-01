"Sex Education" auf Netflix: Randalierende Hormone

Über Sex zu sprechen, ist nicht einfach. Als Erwachsener muss man spätestens dann darüber reden, wenn man ihn haben will. Für hormonschwankende Teenager, denen nicht nur die ersten Schamhaare, sondern auch lästige Pickel unkontrolliert aus dem Körper sprießen, ist die Sache naturgemäß komplizierter.

So auch bei Otis Thompson ( Asa Butterfield, bekannt aus „Hugo Cabret“), dessen Mutter Jean ( Gillian Anderson, bekannt als Dana Scully aus „ Akte X“) sich als Frau vom Fach, also als Sex-Therapeutin ständig mit ihm über diverse Tabu-Themen unterhalten will. „Ich habe gemerkt, dass du so tust, als würdest du masturbieren“, sagt sie eines Abends zu ihrem Sohn. Unaufgefordert. Nachsatz: „Willst du vielleicht darüber reden?“ Nein, will er natürlich nicht.

Diese Szene ist Teil der britischen Comedy-Serie „Sex Education“, mit der die Streamingplattform Netflix ab heute, Freitag, über Sex und alles, was dazugehört, reden möchte. Das klingt jetzt schlimmer, als es tatsächlich ist. Denn die erste Staffel tappt zwar in die eine oder andere Klischeefalle, aber hat wesentlich mehr Niveau als seichte Teenager-Komödien wie „ American Pie“.