Streaming: Der Monsterjäger und die Fledermausfrau ziehen los

Die Suche nach dem nächsten großen Fantasy-Schlager geht weiter. Netflix schickt am heutigen Freitag die Serie „The Witcher“ ins Rennen um einen möglichen „Game of Thrones“-Nachfolger.

Im Frühjahr war die Saga um Feuer und Eis zu Ende gegangen und hat zahlreiche Fans der HBO-Serie mit gemischten Gefühlen zurück gelassen. Die großen Streamingdienste versuchen seitdem, das Interesse an „Game of Thrones“ zu sich umzuleiten.

"The Witcher": Auf der Suche nach dem nächsten "GoT"

Bei Amazon Prime Video startete im Sommer etwa die Serie „Carnival Row“, wo Cara Delevingne und Orlando Bloom in einem von Fabelwesen bewohnten viktorianischen Fantasy-Krimi zu sehen waren.

Bei Netflix lief ebenfalls im Sommer „Der dunkle Kristall“ an, eine mit echten Handpuppen dargestellte Serie rund um den Planeten Thra und dessen Bewohner, die vogelartigen Skekse und die elfenhaften Gelflinge. Apple TV+ versuchte sich mit „See“ im Fantasy-Genre. Die Produktion mit Jason Momoa spielt zwar in der fernen Zukunft, erinnert mit seinen in Fellen gekleideten Stämmen aber eher an vergangene Zeiten.

Der große Hype ist nach diesen Serienstarts bisher ausgeblieben. Wie die Chancen für Netflix’ „The Witcher“ stehen?