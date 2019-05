"Game of Thrones"-Finale: So endet das Fantasy-Epos

Daenerys hat inzwischen ihr Ziel erreicht: den eisernen Thron. Der hat das Inferno unbeschadet überstanden und Daenerys ist ganz hingerissen von seinem Anblick.

Bei einer kurzen Philosophiestunde im Kerker sagt Tyrion zu Jon: "Manchmal ist die Pflicht der Tod der Liebe". Jon sucht daraufhin das Gespräch mit Daenerys und bittet sie, sich der Gefangenen von Königsmund zu erbarmen und niemanden mehr zu töten. Der Vorschlag stößt bei Daenerys wenig überraschend auf taube Ohren.

Wer (nicht) auf dem Thron sitzt

Sie will lieber mit ihrem Jon der Welt Frieden bringen. Der küsst "seine Königin" innig und während man schon befürchtet, er würde ihr auf ewig loyal sein, fällt sie mit einem Dolch im Bauch zu Boden.



Auftritt Drachensohn Drogon, der die ganze Zeit vor dem "Palast" (besser gesagt: dem Rest davon) gewacht hatte: Er erblickt die am Boden liegende Drachenmutter, stupst sie immer wieder an, doch sie rührt sich nicht mehr. Drogon beginnt vor Wut Feuer zu speien – allerdings nicht Richtung Jon, im Visier hat er den eisernen Thron. Und der schmilzt unter dem Drachenfeuer.



Auf der unförmigen Masse, die dabei herauskommt, kann definitiv niemand mehr Platz nehmen. Aber wer soll jetzt über Westeros herrschen? Das wird auf der großen Abschiedsparty geklärt. (Drogon muss leider absagen, er macht sich vorher mit dem Leichnam von Daenerys davon und war nie mehr gesehen.)

Wahlen? Wie süß!

Irgendwann später in der ehemaligen Drachenarena: Die VIPs von Westeros versammeln sich, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Sansa, Arya und Bran Stark sind da, Yara Graufreud, Samwell Tarly und Brienne, Ser Davos, Grauer Wurm und Tyrion (halt etwas unpraktisch nach wie vor in den Ketten, die ihm Grauer Wurm angelegt hat).



Wer soll jetzt entscheiden, wie es weitergeht? Samwell Tarly meldet sich zu Wort: Der künftige König oder die künftige Königin wird über alle Menschen von Westeros herrschen, also sollten doch auch sie, also die Menschen, wählen können.



Hat hier jemand etwas von demokratischen Wahlen gesagt? Schallendes Gelächter. Tyrion schlägt einen Kompromiss vor: Die Lords und Ladys von Winterfell sollten doch gemeinsam eine Person wählen. Und Tyrion stellt auch gleich einen Kandidaten auf. Was die Menschen wirklich verbindet, sind gute Geschichten, erklärt Tyrion. Und wer habe die bessere Geschichte als – nein, nicht George R. R. Martin – Bran, der Gebrochene.

Sechs Königslande

Alle stimmen zu, nur Sansa fordert Unabhängigkeit für den Norden. Bran wird also König der nunmehr sechs Königslande. Und als erste Amtshandlung ernennt er Tyrion zu seiner rechten Hand. Grauer Wurm, der immer verbissener dreinschaut, ist darüber gar nicht erfreut. Schließlich soll der Betrüger Tyrion für den Verrat an Daenerys Buße tun. Bran versichert: Mit seiner neuen Aufgabe sei Tyrion genug gestraft.

Der unfrisierte Jon wird aus der Gefangenschaft entlassen, allerdings muss er zurück zur Nachtwache und zwar bis an sein Lebensende. Die Stark-Schwestern sind nicht ganz glücklich darüber, aber ein Kompromiss musste her.

Sansa wird Königin des Nordens und Arya sucht, nachdem sich die Sache mit der Todesliste erledigt hat, ein neues Hobby: Sie beschließt zu erkunden, was denn westlich von Westeros liegt, dort, wo die Landkarten aufhören (Die Geschichte wäre ja vielleicht ein potenzieller Anwärter für eines der angekündigten Spin-offs).

Auch die anderen fahren nach Hause, aber als Erinnerung an die gemeinsame Zeit wird alles in einem Buch niedergeschrieben. Es trägt den Titel "Das Lied von Eis und Feuer".

So sieht also das "bittersüße Ende" aus, von dem George R. R. Martin gesprochen hat. Es geht für alle irgendwie weiter, wenn auch vielleicht nicht so, wie sich das die Charaktere (und das Publikum) erwartet haben.