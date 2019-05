"Game of Thrones": Was Sie vor dem Finale wissen sollten

Ein „bittersüßes Ende“ hatte Autor und „Game of Thrones“-Schöpfer George R. R. Martin den Fans versprochen – vor dem Finale sieht es aber für viele eher nur „bitter“ aus. In der Nacht auf Montag ist hierzulande die letzte Folge des Fantasyepos zu sehen (Infos zu den genauen Zeiten finden Sie am Ende des Artikels), mit der eine Ära zu Ende geht.

„Game of Thrones“ hat sowohl in Sachen Budget als auch bei den Zuschauerzahlen sämtliche Rekorde gesprengt. Fans füllen seit Jahren ganze Foren mit ihren Theorien, wie die Saga um Eis und Feuer, Macht und Intrigen, Drachen und nackte Haut zu Ende gehen könnte.