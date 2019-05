Erforscht: Warum Game of Thrones süchtig macht

Über keine andere Serie wurde in den vergangenen Wochen so oft in den Medien berichtet: Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" begeistert derzeit Millionen Menschen.

Doch warum ist die Fernsehserie eigentlich so beliebt? Dieser Frage haben sich deutsche Forscher gewidmet und vergangenes Jahr eine Studie dazu veröffentlicht.

"Verschiedene Faktoren sorgen dafür, dass Fernsehserien wie 'Game of Thrones' für Menschen so attraktiv sind", fasst Claus-Peter H. Ernst, Wissenschaftler der Frankfurt University of Applied Sciences ( Frankfurt UAS) sowie der SRH Hochschule Heidelberg, zusammen. "Sie stillen beispielsweise klassische menschliche Bedürfnisse wie den Wunsch, Freunde zu haben und sich zugehörig zu fühlen", erklärt Ernst, der die Studie zur Identifikation mit Serienfiguren zusammen mit Kollegen der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchführt hat.

Erweiterte Familie am Bildschirm

Unter den diversen Faktoren ist jener des sozialen Zugehörigkeitsgefühls zentral: "Die Identifikation mit einzelnen Figuren einer Fernsehserie sorgt für die Entwicklung eines sozialen Zugehörigkeitsgefühls. Die Zuschauerinnen und Zuschauer betrachten diese als Vertraute, an deren Geschichte sie gefühlten Anteil haben. In 'Game of Thrones' findet sich für jeden eine Identifikationsfigur; jeder Figur werden bestimmte Charakterzüge zugeordnet", sagt Ernst.

Menschen identifizieren sich Ernst zufolge gerade dann mit den Figuren einer Serie, wenn ihr eigenes Leben Parallelen zum erzählten Leben des fiktiven Charakters aufweist. "So könnte sich beispielsweise jemand, der in seiner eigenen Familie eine Außenseiterrolle einnimmt, mit der Figur Tyrion Lannister identifizieren. Manchmal fühlen sich Menschen aber auch Figuren zugehörig, die so sind, wie sie gern wären, oder Figuren, die sie sich als Vorbilder suchen wie beispielsweise Arya Stark oder Daenerys Targaryen." Die Serie gebe diesen Menschen dann das Gefühl, die Figuren sehr gut zu kennen, "und sie können diese dann als eine Art erweiterte Familie oder erweiterten Freundeskreis wahrnehmen".