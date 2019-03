Game Over: Wen wir in Game Of Thrones jetzt schon vermissen

Die Helden, die wir vermissen, schon bevor "Game of Thrones" in die letzte Runde geht. Ein paar Schurken sind auch dabei, die Grenzen in GoT sind ja bekanntlich fließend. Wir lieben Tyrion, der hat aber auch schon ziemlich schlimme Sachen gemacht. Oder der fesche Jaime! Warum kann Bran nicht mehr gehen? Nur falls einige aus dem Jaime Fanlager das vergessen haben. Und da war doch was mit Cercei, direkt neben der aufgebahrten Leiche ihres Sohnes... Aber egal jetzt, ohne ihn wäre die Serie nicht, was sie ist - und außerdem ist er ja noch am Leben. Auf wen wir allerdings ganz bewusst verzichtet haben, sind Joffrey und Ramsey. Weil wir die ganz einfach wirklich nicht nvermissen.