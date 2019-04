"Game of Thrones" und "Avengers": Die großen Schlachten sind vorbei

Das war’s. In der wohl aufwendigsten jemals für das Fernsehen (was auch immer das noch heißt!) produzierten Schlacht – 55 Drehtage – hat „Game Of Thrones“ das erreicht, worauf die Fans seit Jahren gewartet haben. Die dritte Folge der achten Staffel war der Schlacht von Winterfell gewidmet. Jetzt ist sie geschlagen, was heißt: „Game Of Thrones“ schwenkt in die letzten inhaltlichen Kurven ein. Und damit ein Stück Fernsehgeschichte, das seinesgleichen vielleicht nicht mehr bekommen wird.

Wie die Schlacht war, das braucht man den Fans nicht erklären (Hauptkritikpunkt online: dass die Folge die Schwarzsättigung des Fernsehapparates aufs Äußerste ausreizte, sprich: es war zu dunkel).