"Avengers: Endgame": Marvelöses Milliardengeschäft mit Superhelden

Am MIttwoch ist es so weit: Mit „Avengers: Endgame“ kommt das Finale einer der größten Filmserien der Geschichte ins Kino, und es war mit Sicherheit die rasanteste und wohl auch die lukrativste: In nur einem Jahrzehnt wurden 22 Filme der „Infinity Saga“ rund um die Marvel-Superhelden veröffentlicht, sie spielten bald 19 Milliarden Dollar ein, weit über 21 Milliarden dürften es insgesamt werden.

Denn nun schickt sich die Reihe an, sogar den erfolgreichsten Film der bisherigen Kinogeschichte zu stellen. „Avengers: Endgame“ dürfte nicht nur der bestbesuchte Film des Jahres (immerhin läuft auch der letzte Teil der aktuellen „ Star Wars“-Trilogie an!) werden. Sondern könnte sogar am absoluten Einnahmenrekord kratzen, den „Avatar“ mit 2,7 Milliarden Dollar hält.