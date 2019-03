Kritik zu "Captain Marvel": Superhelden sind weiblich

Aber auch in alte Damen in der U-Bahn: Mit scharfem Auge erkennt Vers in einer der grauhaarigen Mitfahrerinnen einen Skull und schlägt, zum Entsetzen der Beifahrer, der vermeintlich Alten mit der Faust ins Gesicht. Diese verwandelt sich augenblicklich in eine Wut-Oma und liefert der gaffenden Menge eindrucksvolle Schlagkombinationen.

Gekonnt feminisieren Boden und Fleck das Marvel-Universum, nicht nur, indem sie zentrale Figuren weiblich und schwarz sein lassen, sondern auch, indem sie klassische Buddy-Movie-Akzente lässig verschieben.

Brie Larson als Captain Marvel ist kombattant, schlagfertig und schnoddrig, aber nie eitel oder sadistisch. Es gibt wenig Tote in „Captain Marvel“, und wenn mal einer am Boden liegt, dann reicht das auch. Selbst Feinde dürfen am Leben bleiben.

Die genre-üblichen Blitzlichtgewitter zum typischen Spezialeffekt-Action-Finale halten die Regisseure kurz und knackig, zügige Action und gefühlvolle Momente sind gut verteilt.

„Thank you, Stan“, heißt es zu Beginn von „Captain Marvel": Für den verstorbenen Marvel-Erfinder Stan Lee, der dank „de-aging“ als ewiger Disney-hafter Wiedergänger auch in Zukunft die Popkultur bestimmen wird.