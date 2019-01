Disney wird vom Riesen zum Giganten: Das Imperium streamt zurück

An „Avatar“, etwa. Am ersten Original-„ Star Wars“-Film. An „Ice Age“. Die Filmrechte an „Planet der Affen“. An einzelnen, bisher an Fox lizensierten Marvel-Helden wie X-Men und die Fantastic Four.

Auch im Paket: Kultfernsehen wie „ Die Simpsons“, aktuell erfolgreiche Serien wie „Modern Family“. Und: die Mehrheit an der Streamingplattform Hulu, die die Kritikererfolgsserie „Handmaid’s Tale“ (nach der Buchvorlage von Margaret Atwood) produziert. Das alles gehört ab April zu Disney.