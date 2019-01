"Fortnite" vor Gericht: Ein Tanz auf rechtlichem Minenfeld

„Wenn du einen Tanzschritt urheberrechtlich schützen könntest, dann könnte niemand mehr den Fuß heben“, sagte der Stepptänzer Eddie Rector (1890–1962) einmal. Was dem Show-Urgestein unmöglich erschien, rückt heute nah an die Realität: Drei Personen haben in den USA den Hersteller des Computerspiels „Fortnite“ verklagt, weil dieser typische Tanzbewegungen von ihnen „gestohlen“ haben soll.Unter den „Emotes“ genannten Bewegungen, die Charaktere im Spiel gegen Gebühr freischalten können, findet sich der „Floss“, für den der 17-jährige YouTube-Star Russell Horning alias „Backpack Kid“ nun Urheberschaft beansprucht. Weiters eine Bewegung, die der Schauspieler Alfonso Ribeiro in der TV-Serie „Der Prinz von Bel-Air“ erstmals vorgeführt haben will, sowie eine Abfolge, die laut Klage vom Rapper 2 Milly abgekupfert ist.