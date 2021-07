Der "Millennial Whoop" - gemeinsamer Nenner der Hits

Wegen der ähnlichen Tonfolge brachte Burnett auch eine Plagiats-Beschwerde ein - ein Urteil gab ihr zunächst recht, wurde 2014 aber revidiert.

Vor diesem Hintergrund ist die Vermutung, die Metzger als Grund für die Hochkonjunktur des „Millennial Whoop“ angibt, interessant: In einem Umfeld, in dem erfolgreiche längere Phrasen rasch zum Plagiat gestempelt werden – man denkt an die jüngste Kontroverse zum Led-Zeppelin-Klassiker „Stairway to Heaven“ – ist die Tonfolge des „Millennial Whoop“ zu kurz und allgemein, um klar einem Komponisten zugeordnet zu werden. Daher bedient sich jeder Pop-Songbastler gern dieses effektiven Elements.

Nicht nur im Bubblegum-Pop ist die Tonfolge also zu finden - subtil im Hintergrund etwa auch im Song "Use Somebody" der Kings of Leon, wo sie dem Intro und dem Refrain (1:28) dezent eine Extra-Portion Energie verpasst: