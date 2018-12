So ist der neue Mary Poppins Film "Mary Poppins' Rückkehr"

Regisseur Rob Marshall entfaltet die Fantasiewelt des magischen Kindermädchens in leckeren, bunten Bonbonfarben und wunderschöner Technicolor-Nostalgie. Wenn die Banks-Kinder ein Bad nehmen, tauchen sie mitsamt ihrer Nanny in einen weißen Schaumberg ein, nur um dann in einer fantastischen Unterwasserwelt zwischen den Delphinen zu singen. Die allseits beliebten Songs von den Sherman-Brothers aus dem „Mary Poppins“-Original von 1964 werden nicht neu aufgegossen – insofern gibt es keine Spaß-Ohrwürmer wie „Superkalifragilistigexpialigetisch“. Doch gefühlvolle Melodien wie „The Place Where Lost Things Go“, mit denen Mary die verwaisten Banks-Kinder über den Tod ihrer Mutter hinwegtröstet, klingen lieblich im Ohr und bringen die Augäpfel zum Schwimmen.