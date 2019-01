An "Chaos im Netz" haben "500 Leute vier Jahre lang gearbeitet"

Am Anfang ist erst einmal gar nichts. Nur eine vage Idee, ein Geplauder über einen alltäglichen Vorfall, der witzig oder erinnerungswürdig war. „Bei einem Animationsfilm fängst du immer bei Null an“, bringt Disney-Produzent Clark Spencer, auf dessen Konto Filme wie „Zoomania“, „Lilo und Stitch“, „Winnie the Poooh“ oder „Meet the Robinsons“ gehen, den kreativen Schöpfungsakt auf den Punkt.

Spencers neuester Streich, an dessen Erfolg niemand zweifelt, ist der zweite Teil des Box-Office-Hits von 2012, „Ralph reicht’s“. In der Fortsetzung (Kinostart in Österreich: 24. Jänner) verschlägt es den liebenswerten Kraftprotz Ralph gemeinsam mit seiner Rennfahrer-Freundin Vannellope von Schweetz mitten ins Internet. Bei ihrem geliebten Automatenspiel Sugar Rush ist das Steuerlenkrad abgebrochen und sie müssen das Ersatzteil so rasch wie möglich besorgen.