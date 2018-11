Nachruf auf Comicslegende Stan Lee: Seine Superhelden waren Menschen

Als der große Konkurrent DC Comics die „Justice League“ schuf, antworteten Lee and Jack Kirby 1961 mit den Fantastic Four für das neu benannte Marvel Comics. In Folge schuf er (oft gemeinsam mit Partnern wie dem im Juli gestorbenen Steve Ditko) Ikonen der bunten Bildwelten, die rasch zum Millionengeschäft anwachsen sollten. Lee war (mit-)verantwortlich für unter anderem Black Panther, Spider-Man, die X-Men, Thor, Iron Man, die Fantastischen Vier, den unglaublichen Hulk, und auch Ant-Man.

Der kleine Mann, der über sich hinauswachsen muss; das Zornbinkerl, das nicht wütend werden darf: Lee, dessen Eltern aus Rumänien emigriert waren, brachte Vielschichtigkeit in die zweidimensionalen Comics-Kastln. Er half, die Comics zu jener Massenkultur zu machen, die sie ab den 1960ern wieder wurden, nachdem der Markt zuvor schwere Probleme gehabt hatte. Denn er sah darin mehr als Unterhaltung: Lee war Vorreiter darin, über Comics auch ernsthafte Themen zu verhandeln. Seine Helden hatten Neurosen, verhandelten soziale Anliegen, und hatten oft auch Humor.