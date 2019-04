Auch "Game of Thrones" war am Anfang "kein Massenphänomen"

Ein großer Anspruch – angesichts der Riesenmarke.

GoT kommt jetzt in die achte Staffel. Die erste Staffel war auch nicht ganz so groß. Auch „ Breaking Bad“ war nicht gleich ein Riesenerfolg. Wenn man sich überlegt, was alles in Hollywood produziert wird – ein Bruchteil davon schafft es überhaupt in eine zweite Saison. Das ist immer noch das Faszinierende an Fernsehunterhaltung: Den richtigen Zeitpunkt zu entdecken und ein Programm zu erstellen, auf das die Menschen reagieren.

Es heißt aber auch, dass so ein Riesending wie GoT gar nicht mehr entstehen wird, da die Serie lange Zeit mit aufwendigster Produktion und der Art, Geschichten zu erzählen, ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Inzwischen aber ist das Angebot angewachsen. Braucht es überhaupt noch so einen Riesenhit, und suchen Sie nach dem?

Ja. Aber einen Hit kann man immer unterschiedlich definieren. Ein Hit ist abhängig von der Zielgruppe. GoT hatte am Anfang eine kleine Fanbase, das war kein Massenphänomen. Doch von Staffel zu Staffel ist die Fanbase angewachsen und damit sind natürlich auch die Zuschauerzahlen gestiegen. In Zukunft wird es immer mehr zielgruppenspezifische Hits geben, da sich keiner für alles interessiert.

Und keiner alles schauen kann.

Das Angebot an tollen Serien ist momentan wie Weihnachten und Ostern zusammen. Da kann nicht alles ein Mainstream-Hit werden. Und umso hochwertiger produziert und umso hochklassiger erzählt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Zielgruppe total begeistert – eine andere dafür aber nicht anspricht.