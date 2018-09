Robert Stadlober über "Das Boot", Berlin, Musik und den Begriff Heimat

Mit dem Label Siluh, dass Sie vor Jahren mit Bernhard Kern in Wien gegründet haben, haben Sie in den Nullerjahren maßgeblich die österreichische Indieszene mitgestaltet? Sind Sie bei Siluh noch aktiv?

Im besten Fall als Berater. Nein im Ernst, es war eine sehr erfüllende und lehrreiche Zeit, aber für mich eine der Lehren aus dieser Zeit, Organisation ist nicht meine Stärke. Irgendwann stand ich Bernhard Kern mit meinem Chaos mehr im Weg, als das ich geholfen hätte. Jetzt macht er das Label allein und ich finde Siluh seitdem besser den je.

Wie beurteilen Sie – von Berlin aus – die Entwicklung der österreichischen Musikszene der vergangenen Jahre? Hat man mit diesem aktuellen Hype rechnen können? Was lief vor allem in den Nullerjahren falsch?

Falsch lief erst einmal gar nichts, es lief einfach anders. Es war alles einfach sehr eingespielt auf die immer gleichen Strukturen und dadurch war natürlich das, was rauskam, immer sehr ähnlich und irgendwie kurz gedacht. Dann kam ein Haufen junger Menschen, die über Jahre mit unglaublicher Leidenschaft und mit viel Selbstausbeutung an einer utopischen Phantasie von Popkultur gearbeitet haben, die ohne Grenzen in jedwede Richtung funktionieren könnte. Bis zu einem gewissen Grad wurde das dann auch erreicht. Und jetzt wird halt die Ernte eingefahren. Ob das dann immer alles in den richtigen Scheunen landet, um im Bild zu bleiben, sei mal dahin gestellt. Aber es bleibt festzuhalten: So eine Aufmerksamkeit, so eine Wertschätzung für Popkultur, daran haben wir gearbeitet, dass wurde erreicht und es ist in weiten Teilen großartig, was daraus entstand und entsteht.

Wie beurteilen Sie als Schauspieler, der bislang hauptsächlich im Fernsehen, im Kino und zuletzt auch vorrangig in nichtkommerziellen Produktionen zu sehen war, den aktuellen Serienhype, den aktuellen Markt für Schauspieler?

In erster Linie gab es als Schauspieler wohl selten so viele kreative Möglichkeiten, in einem kommerziellen Rahmen. Das finde ich erstmal gut. Denn man arbeitet ja nicht ohne Gage, weil man keine will, sondern weil man für Dinge, die man künstlerisch für richtig hält, die man tun will, oft keine bekommt. Wenn ein Serienhype das für ein paar Jahre oder mehr ändert, begrüße ich das erstmal. Wie lang aber die kreative Freiheit in Verbund mit der monetären anhält, bleibt abzuwarten.

Quantität ist aber oft das Gegenteil von Qualität? Wie beurteilen Sie als Schauspieler, aber auch als Konsument, die aktuelle Situation im Film- und Serienbereich?

Wie gesagt, so lange so viel Geld in kreative Prozesse geschaufelt wird, freu ich mich. Aber wir alle wissen, kein Markt ist selbstlos. Irgendwas muss hinten rausschauen und ob sich die momentane Fülle der Produktionen für die Geldgeber lohnt, entscheidet in erster Linie das Publikum. Zu wünschen wäre es.

Immer weniger Menschen gehen ins Kino. Sind nur die Serien daran schuld oder liegt es auch am Kino selbst?

Ich habe oft das Gefühl, das Kino bleibt zumindest im deutschsprachigen Raum hinter seinen Möglichkeiten zurück. Kino ist eben der Ort fürs Übergroße, für Themen, die nicht auf dem Tablet funktionieren. Kino hat die Möglichkeit zu überfordern, denn aus dem Saal geht man weniger leicht als in die Küche. Die großen Kinomomente sind doch die, wenn man mit einem Mal einiges im Leben anders sieht. Das kann nur das Kino, aber das muss sich Kino auch trauen - eine übergroße Behauptung aufstellen.