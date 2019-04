Filmkritik zu "Avengers: Endgame": Gar nicht so super, Helden!

Was anfänglich zügige Action verspricht, versandet allerdings schnell in zähem Katzenjammer. Zu groß die emotionalen Verluste, zu unabänderlich das grausame Los. Chris Evans als Captain America leckt seine Wunden in einer Selbsthilfegruppe, Scarlett Johansson als Black Widow bekämpft ihren Kummer mit Erdnuss-Sandwiches und der einstmals so schöne Thor ( Chris Hemsworth!) hat sich eine fette Bierwampe angetrunken. Iron Man Robert Downey Jr. will von der Superhelden-Welt überhaupt nichts mehr wissen.

Nach einer langatmigen Stunde Selbstmitleid liefert Ant-Man einen wichtigen Schlüssel zu einer möglichen Abwendung des Schicksals: Mithilfe einer Zeitmaschine könnte man eventuell tragische Ereignisse verhindern. Anlass, um in mechanisch erzählten Rückblenden die Superhelden in die Vergangenheit reisen und in einem „Best of“ ihrer eigenen Heldengeschichte gipfeln zu lassen.

Im Kampf gegen Thanos versammeln sich schließlich alle Marvel-Kämpfer zu ihrem finalen Close-up, das in einem wahren Superhelden-Medley mündet: Die Leistungsschau reicht von Black Panther bis hin zu Spiderman und gipfelt im donnernden Rausch seelenloser Spezialeffekt-Action. Übrigens: Wenn zum langen Ende der noch längere Abspann zu laufen beginnt, muss man nicht auf den üblichen Post-Credit-Trailer warten. Bei „ Endgame“ gibt es keinen. Aber ein Endspiel ist sicher noch drin.