"Game of Thrones": So war die Premiere in Belfast

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen von Nordirland gehört hat, dem ist vermutlich als erstes der Brexit in den Sinn gekommen. Am Freitag dominierte in der Hauptstadt Belfast aber ein anderes Thema: „Game of Thrones“.

Die Fantasy-Saga, in der sich alles um Schwerter, Drachen, Blut, Intrigen und nackte Haut dreht, geht in der Nacht auf Montag in die achte und letzte Staffel. Rund eine Woche nach der Weltpremiere in New York wurde am Freitag auch in Belfast gefeiert.