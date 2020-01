Neujahrskonzert: ORF fand noch rund 200.000 zusätzliche Seher

Relativ lange ließen heuer die TV-Quoten des ORF für das Neujahrskonzert auf sich warten. Den zweiten, immer reichweitenstärkeren Konzertteil sahen durchschnittlich 1,178 Millionen bei einem Marktanteil von 54 Prozent, wie der ORF nun am 10. Jänner bekannt gab. Wobei auch eine zeitversetzte Nutzung eingerechnet wurde. Live waren demnach am 1. Jänner aber bereits 1,162 Millionen dabei. Auch beim Pausenfilm "Beethovens Blätterwirbel" von Georg Riha seien durchschnittlich 1,046 Millionen bei ebenfalls 54 Prozent Marktanteil dabei gewesen.

Neuberechnung

Zunächst hatte der Teletest am 2. Jänner für den zweiten Konzertteil nur durchschnittlich 940.000 Zuseher (Marktanteil 45 Prozent) ausgewiesen. Weil der ORF allerdings einen Fehler im Messsystem Audiomatching ausmachte, kündigte man eine Neuberechnung an. Im Vorjahr sahen den zweiten Teil des Konzertes durchschnittlich 1,003 Millionen (Marktanteil 47 Prozent) Zuseher via ORF.Gemäß der endgültigen Daten sahen zwischenzeitlich bis zu 1,234 Millionen Zuseher das erstmals vom Letten Andris Nelsons dirigierte Kulturereignis in ORF 2.