Das Streamingfernsehen sucht sich ganz neue Zielgruppen

Ebenso wie „Ramy“ (bei Starzplay), wo ebenfalls eine oft in die Bösewichtrolle abgeschobene oder als politischer Spielball missbrauchte Randgruppe plötzlich im Zentrum steht: ein muslimischer junger Mann, nämlich. Der ist nicht in allen Punkten gleich streng mit sich: Sex vor der Ehe findet er okay, Alkohol ist hingegen tabu. Comedian Ramy Youssef zeigt, schräg, oft lustig, nicht immer leicht verdaulich, was so ein Leben heute ausmacht: Herausforderungen nämlich, und die Suche nach einem Ort im Leben.