Von Ronaldo über Gauff bis Alaba: Das sind die Topverdiener im Sport

Zum zweiten Mal in Folge führt Coco Gauff die Liste der Top-Verdienerinnen im Sport an. Die 20-jährige US-Amerikanerin ist aktuell die Nummer drei der Tenniswelt und hat 2024 mehr als 30 Millionen US-Dollar verdient (rund 29 Millionen Euro). Knapp zehn Millionen Dollar waren Preisgelder, gut 20 Millionen Dollar lukrierte sie aus Werbeeinnahmen.

Cori Dionne Gauff, wie sie wirklich heißt, reiht sich damit in eine exklusive Gruppe an Sportlerinnen ein, die in einem einzigen Jahr die 30-Millionen-Dollar-Marke geknackt haben. Zuvor war das nur den Tennisspielerinnen Serena Williams und Naomi Osaka gelungen, beides ehemalige Nummer-1-Spielerinnen. Wie viel wird Gauff erst verdienen, wenn sie dieses Niveau erreicht?

Gauff hat 2024 aber noch einen ganz anderen Rekord geknackt – jenen für das meiste Geld, das bei einem Frauen-Turnier je verdient wurde. Für ihren Sieg beim WTA-Finale in Riad im November kassierte sie 4,8 Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro). Im Sommer 2024 war sie schon einmal kurzzeitig Nummer zwei der Welt, es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sie den Thron erklimmt. Bisher hat sie in ihrer Karriere neun Einzeltitel geholt, darunter die US-Open 2023. Ihren allerersten Erfolg auf der WTA-Tour feierte sie übrigens in Österreich, 2019 gewann sie in Linz.

Ihren ersten Vertrag mit Ausrüster New Balance hat Gauff im Alter von 14 Jahren unterschrieben. Weitere Sponsoren sind unter anderem Nudelhersteller Barilla, das Soundsystem-Unternehmen Bose, der Paketdienst UPS und die Luxusuhren-Marke Rolex.