Auslauf-Modelle: Welche Fußballstars bald vertragslos sind

Die größten Stars, so erzählte Uli Hoeneß einst in seiner Zeit als Bayern-Manager, würden sich durch Erlöse im Ticketing und Merchandising von selbst finanzieren. Sie seien es, die Fans dazu veranlassen, ein Trikot zu kaufen oder ins Stadion zu gehen. Günstig im Erwerb sind sie deshalb nicht. Auch dann nicht, wenn sie ablösefrei sind, wie folgende Herren im Jahr 2025. Fakt ist: Seit 1. Jänner dürfen andere Klubs mit ihnen verhandeln. Mohamed Salah Seit 2017 stürmt der Ägypter für den FC Liverpool, 2022 wurde sein Vertrag zuletzt verlängert – bis Sommer 2025. Seit Wochen und Monaten wundert sich nicht nur der Torjäger selbst, wieso es sich mit einem neuen Angebot der „Reds“ so zieht. Fakt ist: Salah ist mit 32 noch im guten Alter. In 18 Premier-League-Partien in dieser Saison traf er 17 Mal und bereitete 13 Treffer vor.

Joshua Kimmich Seit 2015 kickt er bei den Bayern, nun trägt er in Abwesenheit von Manuel Neuer die Kapitänsschleife und ist Dreh- und Angelpunkt im starken Bayern-Spiel. Deshalb soll er auch bleiben. Im Jänner will man dem 29-Jährige einen neuen Vertrag vorlegen. Allzu lange Zeit lassen sollte man sich nicht. Kimmich wäre nicht der erste Topstar, der die Bayern ablösefrei verlässt. Schlag nach bei David Alaba.

Neymar Kickt seit 2023 bei Al-Hilal, hat seither aber nur sieben Partien in Saudi-Arabien bestritten. Die Frage ist: Welcher Topklub tut sich die selten fitte und oft am Boden liegende Diva, 32, noch an?

Cristiano Ronaldo Der Portugiese ging ebenso 2023 in die Wüste und wird in einem Monat 40. Allerdings: Ronaldo ist so fit, wie Neymar nie war. 83 Partien hat er in eineinhalb Jahren für Al-Nassr absolviert und dabei 74 Mal getroffen. Noch hat CR7 nicht genug vom Fußball, ob es gar noch ein Comeback in Europa gibt? Oft genug hat der Superstar betont, dass er für Klubs spielen will, mit denen sich große Titel gewinnen lassen. Ob der Arab Champions Cup, der einzige, den Ronaldo mit Al-Nassr bisher gewinnen konnte, in diese Kategorie fällt?

Kevin de Bruyne Der Belgier, 33, kickt seit 2015 für ManCity und ist bei Pep Guardiola nach wie vor gesetzt. Der Klub will verlängern, der Regisseur selbst ist sich nicht so sicher. Er soll nach zehn Jahren genug haben von der Intensität auf der Insel mit Spielen alle drei Tage. Ein Wechsel in die USA steht im Raum.