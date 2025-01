TV-Dokumentation zeigt EM-Hintergründe beim ÖFB-Team

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe, sagt: „In den ersten sechs Teilen der Dokumentation hat sich der ÖFB in einer noch nie dagewesenen Form seinen Fans geöffnet und vollständigen Zutritt in das Innenleben des Nationalteams ermöglicht. Die Folgen sieben und acht von Teamgeist haben das Bisherige sogar noch einmal übertroffen. Niemals zuvor sind die Emotionen von Ralf Rangnick und den Spielern so hautnah eingefangen worden wie im Rahmen dieser wunderbaren Erlebnisse in Deutschland, die dann leider ein abruptes und viel zu frühes Ende gefunden haben.“