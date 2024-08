Warum Österreichs Europacup-Partien wieder aus dem Free-TV verschwinden

Canal+ hat sich die Rechte bis 2027 gesichert und darf an jedem Mittwoch-Spieltag ein Spiel zur Übertragung auswählen. Diese Übertragung hat Canal+ exklusiv, Sky darf diese Partie nicht in der Konferenz ausstrahlen und auch keine Highlights davon senden.

Sollte sich Salzburg im Play-off gegen Dynamo Kiew durchsetzen, dann sind mit Sturm und Salzburg zwei österreichische Teams in der Ligenphase vertreten. Dann würde also eines der beiden am Mittwoch spielen und auf Canal+ laufen.

Was ist die Ligenphase? Was wurde aus der Gruppenphase?

Der Modus von Champions League, Europa League und Conference League wurde radikal verändert, die Vierergruppen abgeschafft und alle 36 Teilnehmer sind in einer riesigen Tabelle zusammengefasst. Jedes Team hat acht statt bisher sechs Spiele gegen unterschiedlich starke Gegner. Gegen welches Team gespielt wird, entscheidet ein Computer bei der Auslosung in Monte Carlo am 29./30. August. Nach den acht Spielen sind die Top-8 fix im Achtelfinale, die Teams von den Plätzen 9 bis 24 spielen in einem Hin- und Rückspiel um die restlichen Achtelfinal-Plätze.