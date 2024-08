Die neuen "Galácticos": Reals Super-Team nimmt Angriff auf ersten Titel

Die Galáctico-Ära der 2000er endete schließlich in einer Krise, da die Mannschaft zwar voller überragender Individualisten war, aber als Kollektiv oft nicht funktionierte. Es fehlte an der Balance zwischen Offensive und Defensive, und die Erfolge auf dem Platz blieben hinter den Erwartungen zurück. So gewannen die Königlichen zwischen den Saisonen 2000/01 und 2005/06 nur zweimal die spanische Meisterschaft und einmal die Champions League - viel zu wenig für den Anspruch, den Pérez für seinen Club gesetzt hatte.

Angriff auf ersten Titel

Am Mittwoch (21 Uhr) nimmt das neue Super-Team von Real Angriff auf den ersten Titel der Saison. In Warschau trifft man beim UEFA Supercup auf Atalanta Bergamo. Real-Trainer Carlo Ancelotti erwartet seine Startruppe wenige Tage vor dem Start in die nationale Liga noch nicht in Gala-Form, ist aber siegessicher: "Es wird wie immer hart, denn es ist der Saisonstart. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen und Überzeugung in das Spiel." Ohne den weiterhin verletzten ÖFB-Teamkapitän David Alaba könnten die Madrilenen ihren bereits sechsten Supercup-Titel einfahren.