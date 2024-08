Rapid-Plan: Volles Haus, Aufstieg gegen Trabzonspor und ein Transfer

Die Euphorie der Rapid-Fans ist nach dem 1:1 in Klagenfurt ungebremst. Trotz der ersten Enttäuschung dieser Saison brummt der Vorverkauf für das Rückspiel in der Europa-League-Quali. Für das Millionenspiel gegen Trabzonspor am Donnerstag (18 Uhr, ORF 1 live) sind nur noch Restkarten erhältlich.

Für die Zeit nach dem Qualispiel für die Europa League hat Sportdirektor Markus Katzer bereits Verhandlungen aufgenommen.