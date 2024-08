Moritz Oswald - ein vielseitiger Vater des Erfolgs von Rapid

Es ist schon sehr lange her, dass Rapid auswärts eine höher eingeschätzte Mannschaft schlagen konnte. Das ist in den vergangenen Jahren weder in Salzburg gelungen, noch in Graz gegen Sturm, ja nicht einmal beim LASK. Auch international gab es nur in Hütteldorf Überraschungserfolge zu feiern.

Tatsächlich musste Rapid seit dem 9. Dezember 2021 und einem 1:0 in Genk durch ein Tor von Robert Ljubicic auf einen Erfolg wie in Trabzon im Quali-Hinspiel zur Europa League durch das Goldtor von Lukas Grgic per Kopf (67.) warten.