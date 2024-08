Abflug nach Genk: Wie Rapid mit den Millionen für Sattlberger plant

Am Donnerstag gegen Krakau wurde Nikolas Sattlberger nicht in den Matchkader nominiert, weil sich die Transferverhandlungen gerade zuspitzten. Am Sonntag im Liga-Hit gegen Sturm wird der U-21-Teamspieler wohl ebenfalls nicht auf dem Spielbogen zu finden sein.

Der Hintergrund hat sich geändert: Mittlerweile gibt es eine grundsätzliche Transfer-Einigung, Genk hat deutlich nachgelegt und finalisiert die letzten Details für den Kauf des hochtalentierten Sechsers.