Isak Jansson: Die nächste steigende Aktie im Rapid-Portfolio

Im Gespräch gibt sich der Offensiv-Spieler bescheiden: „Perfekter Start bei Wisla würde ich nicht sagen, aber wir haben gewonnen. Das erste Tor im Spiel gibt natürlich ein schönes Gefühl.“

Für das Spiel am Donnerstag erwartet sich Jansson: „Jetzt spielen wir zu Hause mit unseren Fans hinter uns. Wir wollen noch dominanter sein.“ In Krakau hat diesem Plan der Ausschluss von Bolla einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wäre „eine gute Idee“, am Donnerstag das Spiel zu elft fertig zu spielen, sagt Jansson schmunzelnd.

Bolla wurde übrigens für zwei Spiele gesperrt.

Im Winter war er als Nachfolger für Flügelspieler Marco Grüll gekommen, der zu Bremen wechselte. Doch durch einen Systemwechsel kommt er jetzt auch zentraler zum Einsatz. „Jetzt spielen wir eher mit zwei Zehnern und ich spiele zentraler. Als ich jünger war, habe ich oft in dieser Position gespielt. Ich denke, es passt gut zu mir und ich glaube, den anderen Spielern gefällt es auch.“