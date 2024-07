Rapid-Motor Grgic: "In Badeschlapfen gewinnen wir in Krakau nicht"

Am Mittwochvormittag hob Rapid in Wien-Schwechat ab, um in Europa zu landen. In der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League geht es am Donnerstag (18 Uhr, ORF1) gegen Wisla Krakau. Der polnische Cupsieger war zuletzt nur Zehnter in der zweiten Liga, die Fans sind jedoch zahlreich – und gefürchtet.

Bei Rapid (Neuzugang Schaub fehlt wegen einer Erkrankung) ist nicht vieles beim Alten. Acht Neuzugänge sollen den Kader verstärken, ein adaptiertes Spielsystem den Abgang von Topscorer Marco Grüll kompensieren. Eine Konstante ist Lukas Grgic. Der 28-jährige Welser zieht im defensiven Mittelfeld die Fäden und erklärt im Gespräch, was sich bei den Hütteldorfern in der Sommerpause verändert hat.