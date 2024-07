Rapid-Trainer Robert Klauß: "Das fällt auch in meine Verantwortung"

Das sind die Zugänge, die auf dem Papier viel Qualität haben, aber natürlich auch noch funktionieren müssen. Und zum zweiten werden wir davon profitieren, dass so viele Junge vergangene Saison erste Einsätze gesammelt haben. Sie haben sich daran gewöhnt, weiterentwickelt und deswegen gibt es jetzt viel mehr Konkurrenzkampf in der täglichen Arbeit. Das tut uns gut.

Isak ist besonders wertvoll für uns, weil er im eins-gegen-eins der Beste ist und noch dazu hohes Tempo hat. Nur er kann aus dem Stand so am Gegner vorbeigehen. Außerdem ist er flexibel: Er kann hinter den Spitzen im Halbraum spielen, ganz an der Linie, wenn das nötig ist – oder auch ganz vorne.

Was ist in der letzten Länderspielpause im April vor dem Leistungsabfall und der Verletzungsmisere passiert?

Nein, das wäre so nicht fair. Die vielen Verletzungen fallen auch in meine Verantwortung als Cheftrainer. Selbst nach einem Cupsieg hätten wir David verpflichtet, weil er einfach am besten zu unserer Idee, was wir wie trainieren wollen, passt.

Als Rapid noch regelmäßig in einer europäischen Gruppenphase war, gab es viele Umfaller in der Liga. Würde das wieder so passieren?

Wir arbeiten deswegen jetzt bewusst so, dass drei Tage vor den Testspielen gegen Slavia Prag und Debrecen besonders intensiv trainiert wurde, vor dem Milan-Spiel wird es auch so sein – um sich möglichst früh an die Belastungen einer englischen Woche zu gewöhnen. Es geht nur über die Erfahrung: Selbst mit Leipzig hatten wir im ersten Jahr mit einer Gruppenphase in der Liga Probleme. Bei Sturm war es damals auch so – heuer haben sie mit ihrer Top-Elf alles durchgespielt.