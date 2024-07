Rapid-Kapitän Guido Burgstaller: "Es knackt an meinem Körper"

Es knackt an meinem Körper. Ich spüre es schon mit 35 nach fast 20 Jahren als Profi: Ich komme in der Früh nicht mehr so leicht aus dem Bett hoch und spüre Abnützungen. Aber das ist ganz normal.

Hätten Sie mit ihrer langwierigen Verletzung am Muskelansatz bei den Adduktoren anders umgehen sollen?

Es ist nicht optimal gelaufen, das hat mich sehr genervt. Ich habe zwischen Schambein, Adduktoren und Bauch meine Schwachstelle. Deswegen ist sicher, dass ich in dieser Region wieder Probleme bekommen werde. Aber wir wollen es diese Saison gemeinsam mit den Physiotherapeuten besser steuern.

Wie fit sind Sie jetzt?

Ich trainiere voll mit und brauche das für meinen Spielstil auch: Wenn mir der Rhythmus fehlt, sind meine Leistungen auch nicht so gut.