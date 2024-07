Warum der riskante Plan von Rapid am Transfermarkt aufgegangen ist

Katzer drückte mit seinem Team auch ordentlich aufs Tempo. Oft hatten die Hütteldorfer vergeblich daran gebastelt, im Trainingslager den fertigen Kader üben zu lassen. „Das war auch eine Lehre aus dem Vorjahr – wir waren heuer extrem früh dran und konnten deswegen beinahe all unsere Ziele am Transfermarkt erreichen “, sagt Katzer.

„ Solange ich allein reite, habe ich eine Chance . Wenn dann finanzstärkere Klubs mitbieten, wird es ganz schwierig. Aber wenn du den Spielern schon Monate davor aufzeigst, was wir vorhaben und wie sie sich bei Rapid entwickeln können, wird das geschätzt“, erklärt Katzer im KURIER-Gespräch.

Platz für zwei Stürmer

Auch Beljo, der schon zwei Mal im Nationalteam stürmte, hätte woanders mehr verdienen können. Doch die beharrlichen Bemühungen der Wiener und die Aussicht auf einen Stammplatz im neuen 4-2-2-2-System überzeugten den 1,95-m-Mann.

Und wenn sich die Hoffnungen erfüllen – in der offiziellen Vorstellung verwendet Katzer gar das Wort „Torgarant“ – könnte die neue Nummer 7 auch länger bleiben.

Kaufoption auf Beljo mit einer fixierten Summe

In die einjährige Leihe wurde eine Kaufoption eingebaut, mit einer festgelegten Summe. Also nicht um „7 – 9 Millionen“, wie ein Sky-Journalist in Deutschland behauptete.

Die tatsächliche Summe der Kaufoption wäre für Rapid-Verhältnisse äußerst anspruchsvoll, aber nicht illusorisch zu stemmen – sofern die großen Pläne für die kommende Saison aufgehen.