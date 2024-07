Vergangenes Jahr wechselte sie die Seiten und heuerte beim ÖFB an, um sich auch für die Frauen-Bundesliga mit vollem Einsatz stark zu machen. Dann überraschte Wenninger mit einem Engagement bei Rapid Wien.

Und nun, nur wenige Monate später könnte sie für einen echten Transferaufreger sorgen. Denn Wenninger hängt ihren Job an den Nagel und Rapid wird sie ebenfalls verlassen.

Kein Interessenskonflikt

"Ich habe gespürt, dass es in mir noch brennt. Und ich habe den Anspruch an mich selbst, in der höchsten Liga zu spielen", sagt sie dem KURIER. Da dies mit ihrem bisherigen Job beim ÖFB unvereinbar wäre, hat sie die Entscheidung für den aktiven Fußball getroffen. "Damit kein Interessenskonflikt entsteht."