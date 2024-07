Wie der neue Salzburg-Trainer Lijnders die Ära Rangnick beendet

Lijnders, der als engster Co-Trainer von Jürgen Klopp in der Fachwelt hohes Standing hat, setzte eine bis vor Kurzem undenkbare Neuausrichtung durch. Der Niederländer setzt – so wie bei Liverpool – auf ein striktes, offensives 4-3-3 und viel Spielkontrolle .

Flügelstürmer waren hingegen nicht so wichtig, wurden in den Red-Bull-Akademien kaum ausgebildet und werden jetzt dringend gesucht. Im Kader gibt es mit Nene Dorgeles nur einen klassischen Flügel, wie sie für das angedachte 4-3-3 so wichtig sind, um das Spiel in die Breite ziehen zu können.

Ab 2012 ging es hingegen immer um die Verdichtung im Zentrum und nach der Balleroberung um den möglichst direkten Weg zum Tor. Es muss also nicht nur am Transfermarkt nachgebessert werden, sondern auch das Denken der Spieler neu ausgerichtet.