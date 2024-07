Southgate vs. De la Fuente: Die Gemeinsamkeiten der Final-Trainer

Dazu passt, was Dani Olmo der SZ über seinen Langzeitbegleiter erzählte: „Die meisten von uns hatten das Glück, unter De la Fuente in den Nachwuchsteams zu spielen. Das Entscheidende ist: Die Grundidee, die er uns vermittelt, ist die gleiche, die wir alle aus der Zeit von damals kennen .“

Ein Teil dieser Aufgabe ist es, mit kritischer Presse umzugehen . De la Fuente wurde nach einem 0:2 in Schottland im erst zweiten Spiel hart kritisiert. Spaniens Kicker verteidigten den Chef und seine Ideen. Es folgten in 20 Spielen 18 Siege.

Southgate kam zwar bei den Turnieren weiter als seine Vorgänger, drei Mal zumindest ins Semifinale. Doch der vorsichtige Spielstil mit einem Team voller Premier-League-Stars war ein steter Aufreger.

Der Job wurde gegen die Slowakei erst durch Bellinghams Fallrückzieher in Minute 95 gerettet. Die brutale Kritik der Boulevardpresse nahm der stets freundlich auftretende Engländer so wie jene am verlorenen Elferschießen im EM-Finale 2021 hin: „Ich versuche, es diesmal besser zu machen.“

"Southgate ist ein extrem freundlicher, offener und gebildeter Mensch"

Ruttensteiner hatte bei der UEFA mehrere Treffen mit Southgate: „Ein extrem freundlicher, offener und gebildeter Mensch.“ Und offenbar kann dieser Teamchef auch noch in seinem 101. Spiel überraschen. Für Kapitän Kane und City-Star Foden kamen im Semifinale überraschend Goldtorschütze Watkins und Assistgeber Palmer.

Für den Guardian ist Southgate deswegen ein „Technokrat, der sich in einen rücksichtslosen Abenteurer verwandelt hat“.

Auf der Insel dürfte das als Lob durchgehen.