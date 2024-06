Luis de la Fuente: Ein No-Name verleiht Spanien wieder Glanz

Das Achtelfinale am Sonntag gegen Debütant Georgien scheint fast nur Formsache zu sein (21 Uhr/ live ServusTV, ZDF). Bereits auf dem Weg zur Endrunde fertigte Spanien die Georgier in der Qualifikation zweimal ab (7:1, 3:1). Und auch in der Vorrunde wusste der dreifache Europameister zu überzeugen – und zwar mit unberechenbarem Tempofußball.