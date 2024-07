Ollie Watkins: Englands Fußball-Held, der im Niemandsland kickte

Im größten Moment seiner Karriere dachte Ollie Watkins an die dunkelste Stunde. Es war vor zehn Jahren, als der englische Siegtorschütze im EM-Halbfinale gegen die Niederlande seine Profilaufbahn in Zweifel zog.

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich bei einer EM für England spielen würde. Ich war damals darauf fokussiert, in die erste Mannschaft von Exeter zurückzukommen“, sagte der 28-Jährige Mittwochabend, nachdem er zum „Man of the Match“ gewählt worden war.

Weston-super-Mare, den Badeort am Bristolkanal, hat er längst hinter sich gelassen, ebenso Exeter. Über Brentford schaffte es Ollie Watkins in die Premier League, wo er Aston Villa zuletzt mit 19 Toren und 13 Vorlagen in die Champions League schoss. Er wäre „bei fast jedem anderen EM-Teilnehmer Stammstürmer“, steht in seinem Spielerprofil im Guardian. Sein Pech sei, dass es Harry Kane gibt.